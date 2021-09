CODIGORO: Evade dai domiciliari il rapinatore della Tabaccheria, portato in carcere dai CC

La sera di giovedì 23 settembre 2021, aveva tentato di rapinare la tabaccheria “Scalambra” di Codigoro (Fe), ma era stato immediatamente arrestato in flagranza dai Carabinieri intervenuti sul posto. In attesa del processo, su disposizione della Autorità Giudiziaria, era stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione nel basso ferrarese. Ciò nonostante D.G.M., 31 enne, ieri pomeriggio ha deciso autonomamente di allontanarsi in modo arbitrario e non autorizzato dalla casa, venendo sorpreso da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Lagosanto (Fe), che lo riconosceva ed arrestava. Informato dell’accaduto il Pubblico Ministero, della Procura della Repubblica di Ferrara, disponeva il trasferimento dell’arrestato presso la casa circondariale di via dell’Arginone, in attesa dei due processi che si terranno a carico dell’uomo, quello per la tentata rapina ed ora anche quello per evasione.

