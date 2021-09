ARGENTA: Affitta la casa vacanze on line ma viene truffata, autrice scoperta dai Carabinieri

Ieri 24 settembre 2021, i Carabinieri della Stazione di Argenta (Fe), alla conclusione delle indagini sviluppate a seguito della denuncia querela presentata, presso quel Comando, da una cinquantenne argentana, identificavano e denunciavano in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ferrara, per il reato di truffa on line in concorso, T.L., 28 enne forlivese residente in Abruzzo e A.M.B., 27 enne romena, in Italia senza fissa dimora. La coppia di malfattori aveva pubblicato, su un noto sito web, una proposta di affitto per una casa vacanze a Cesenatico. L’argentana, visionata la proposta, contattava i truffatori, che si facevano versare una caparra di oltre mille euro. Purtroppo solo in seguito la donna scopriva di essere stata vittima dei raggiri della coppia e di essere stata truffata, i due infatti non disponevano di alcuna casa a Cesenatico da affittare. Ora la coppietta dovrà rispondere del reato avanti al Giudice monocratico del tribunale estense.

