Paola Bergamini, candidata al consiglio comunale del Partito Democratico a sostegno di Edoardo Accorsi

Abbiamo un sogno, realizzabile. Una biblioteca in ogni frazione. Anzi un’unica biblioteca che si dirami come un ragno coprendo tutto il territorio comunale. Sogniamo una sede adeguata per la biblioteca di Cento (ovvero accessibile a tutti, con tanta luce, spazi per studiare e spazi per riunirsi), che vengano valorizzate le biblioteche esistenti di Casumaro e Renazzo, che si crei una sala-biblioteca in ogni frazione. Sogniamo un unico catalogo che si immetta nel grande fiume del Sistema Bibliotecario Nazionale, in grado di semplificare le procedure e di mettere in comunicazione tutto il nostro patrimonio letterario.

I libri circolano, le idee circolano, le persone si incontrano. #adessoilfuturo