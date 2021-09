CENTESE CALCIO: Domani al Bulgarelli, Centese Calcio- Solierese

La terza giornata di campionato di Promozione, vede domani la sfida tra Centese Calcio e Solierese allo Stadio Bulgarelli di Cento. Tutto è pronto per cercare di invertire la tendenza e fare punti , spinti dal pubblico caldo del Bulgarelli. Si torna a giocare in casa, dunque, dopo la prima giornata che aveva visto la Centese pareggiare una partita rocambolesca e due rigori al passivo contro il Persiceto, e la sconfitta di misura al 90 minuto fuori casa con la Quarantolese.



“Torniamo in campo dopo questo inizio di campionato che ha risentito del rimettersi in moto dopo 2 anni di attività ferma a causa del Covid – spiega il direttore sportivo Giuseppe Gagliardi – Stiamo combattendo anche con tanti infortuni e acciacchi. Abbiamo iniziato un po’ a rilento ma siamo fiduciosi. I ragazzi e lo staff stanno lavorando nella direzione giusta. I risultati arriveranno ed è solo questione di tempo. Certo, ci sono ragazzi nuovi e c’è bisogno di amalgamarsi ma riprendere dopo 2 anni di stop è la cosa più difficile per tutti. Speriamo però di avere tanta gente allo stadio che ci sostenga e magari arrivi anche la prima vittoria”

Disponibili ai botteghini prima dell’incontro gli ultimi abbonamenti della stagione 2021-2022 Calcio di inizio alle ore 15.30.

