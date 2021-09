Elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre: Rilascio certificazioni mediche a fini elettorali e seggi speciali Covid

Dal 30 al settembre al 4 ottobre, le persone con grave impedimento fisico (cecità, amputazione delle mani, paralisi o altro impedimento di analoga gravità) che sono impossibilitate ad esprimere personalmente il voto, potranno richiedere il certificato medico per poter essere accompagnate alle urne in occasione delle prossime elezioni amministrative in programma il 3 e 4 ottobre nei Comuni di Cento, Codigoro, Goro, Portomaggiore e Vigarano Mainarda.

Le persone affette da grave deficit della deambulazione potranno richiedere il certificato medico per il voto in seggi privi di barriere architettoniche.

Gli interessati potranno rivolgersi al Dirigente Medico del Servizio di Igiene Pubblica in pronta disponibilità tramite il centralino aziendale al numero 0532 235111 nei giorni 30 settembre; 1, 2, 3 e 4 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 11.

Al fine di ottenere il certificato richiesto è necessario presentare al medico la documentazione sanitaria attestante la condizione di disabilità. La data dell’appuntamento e tutte le informazioni necessarie verranno fornite in sede di colloquio telefonico.

Inoltre il D.L. 117/2021 ha disciplinato le modalità di svolgimento per la raccolta del voto in sicurezza degli elettori ricoverati presso ospedali, anche presso i reparti Covid; degli ospiti di strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali; dei domiciliati, in quanto pazienti sintomatici affetti da infezione SARS-CoV-2 ma tali da non richiedere ospedalizzazione, oppure in stato di quarantena/isolamento per varie ragioni (provenienza da Paesi esteri, contatti stretti di casi, ecc). Il tutto prevedendo la costituzione anche di seggi speciali dedicati alla raccolta del voto di tali categorie di elettori.

La novità introdotta dalla normativa riguarda l’obbligo della Certificazione verde Covid-19 per i componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali. La direzione dell’Azienda USL di Ferrara ha quindi richiesto la disponibilità, su base volontaria, di personale, sanitario e non, in possesso del Green Pass, che accetti di far parte quale componente dei seggi speciali, purché residente in uno dei Comuni nel quale si svolgeranno le elezioni del 3 e 4 ottobre.