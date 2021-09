LIDO DEGLI ESTENSI: Giovane pusher individuato ed arrestato dai Carabinieri

Nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti sul littorale estense, soprattutto nell’ambito dei contesti giovanili, i Carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi (Fe), ha individuato ed arrestato un giovane della zona T.E., appena 20 enne, noto agli uffici di polizia, il quale era in possesso di oltre 12 grammi di cocaina, un grammo di chetamina e, presso la sua abitazione, anche dell’occorrente per suddividere e confezionare lo stupefacente in singole dosi (Bilancino di precisione, bustine in cellophane etc.). Dopo la perquisizione ed il sequestro della droga e dei materiali, il giovane veniva, su disposizione della Autorità Giudiziaria, posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida ed il processo con rito direttissimo che si è tenuto lunedì presso il Tribunale di Ferrara. Il Giudice monocratico, dopo la convalida del provvedimento restrittivo del giovane, ha proceduto col processo.

