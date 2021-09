MIGLIARINO: Pensionato coltiva marijuana tra i pomodori, arrestato dai Carabinieri

Questa mattina 27 settembre 2021, i Carabinieri della Stazione di Migliarino (Fe), a seguito di alcune segnalazioni, ricevute sul conto di un pensionato del luogo, dedito alla coltivazione di piante di marijuana, procedevano alla perquisizione dell’abitazione del sospettato. Nella tarda mattinata i militari si presentavano presso l’abitazione di M.F., 70 enne sposato, domiciliato in Migliarino ed effettuavano una perquisizione che permetteva di scoprire che l’anziano, nell’orto dietro casa, tra le fila di piante di pomodori aveva seminato e coltivato 10 piante di cannabis indica, che erano già giunte a maturazione e all’altezza di quasi due metri. Le piante venivano quindi estirpate e sequestrate, mentre il coltivatore abusivo veniva arrestato e, su disposizione della Autorità Giudiziaria, rimesso in libertà, in attesa del processo che si terrà presso il Tribunale di Ferrara. Il pensionato dovrà rispondere del reato di coltivazione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

