29 SETTEMBRE: INCONTRO PUBBLICO CANDIDATI A SINDACO DI CENTO

MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE 2021 alle ore 21.00 c/o Palasport di Cento – P.zza Donatori Sangue ed Organi all’ incontro pubblico con tutti i candidati alla carica di Sindaco alle prossime elezioni amministrative del Comune di Cento.

Il palinsesto della serata prevede la partecipazione del Dott. Giuseppe Rovatti, Presidente di Poleis Consulting come moderatore, ed interventi a domande comuni dei 5 candidati alla carica di primo cittadino della città di Cento.

Il “tutto esaurito” da giorni sugli spalti del palasport (650 persone previste per non superare le regole anti covid che impongono il 35% della capienza totale della struttura) potrà essere superato con la diretta youtube prevista a partire dalle ore 21.00 sul canale Laccento srl e sui social Fb ed Instagram l’Accento Alberto Tura, Presidente del Circolo Club Embora si dice “particolarmente contento per l’ottimo traguardo raggiunto in termini di presenze al Palasport, la novità 2021 è la sfida che ci siamo prefissi sul web. Una regia professionale con due telecamere riprenderà l’intero dibattito trasmettendolo sul canale youtube de l’Accento ed i social collegati” la Grande Sfida è divenuta una vera e propria tradizione, prosegue Tura “questa è l’edizione numero 4 del nostro evento e, nonostante gli anni che passano ed i candidati diversi, abbiamo creato un momento d’incontro e di approfondimento

totalmente POLITICO MA CATEGORICAMENTE APARTITICO dove il pubblico potrà avere un contatto con tutti i candidati, i loro programmi ed i propositi per il futuro della città.”

E’ bene ricordare che l’appuntamento è totalmente gratuito e sostenuto grazie a sponsor privati che hanno positivamente aderito alla manifestazione. L’ingresso, dalle ore 20.00, potrà avvenire solo dopo l’esibizione di green pass o tampone negativo effettuato nelle ultime 24 ore.

Sipario dalle ore 21:00 e…che vinca il migliore

