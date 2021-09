IL COMANDANTE REGIONALE EMILIA ROMAGNA DELLA GUARDIA DI FINANZA IN VISITA DI COMMIATO AL COMANDO PROVINCIALE DI FERRARA

Nel pomeriggio di oggi 29 settembre, il Comandante Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Giuseppe Gerli, ha fatto visita alla Caserma “Fin. Bruno Bolognesi” di via Palestro, sede del Comando Provinciale, del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria, del Gruppo e della Compagnia di Ferrara.

L’Alto Ufficiale è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Cosimo d’Elia e, successivamente, ha incontrato tutti gli Ufficiali e i Comandanti dei Reparti dipendenti.

Il Generale ha anche incontrato una rappresentanza del personale dei Reparti alla sede, esprimendo il proprio ringraziamento per la dedizione e l’impegno profuso a sostegno della collettività per superare questa difficile fase congiunturale segnata dalla presenza della pandemia, e alcuni componenti dell’A.N.F.I.- Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia – di Ferrara, elogiandone la disponibilità e l’attaccamento che tuttora li lega ai valori fondanti del Corpo.

Il Comandante Regionale ha voluto salutare personalmente le Fiamme Gialle ferraresi in vista del suo prossimo cambio di incarico, dopo 5 anni al Comando dei Reparti della Guardia di Finanza dell’Emilia Romagna.

La visita istituzionale si è conclusa con il commiato del Generale Giuseppe Gerli, al Prefetto di Ferrara, Dr. Michele Campanaro.