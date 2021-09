FERRARA: Arrestato con Ordinanza di Custodia in Carcere, il rapinatore nigeriano del GAD

Ieri mattina 28 settembre 2021, i Carabinieri della Stazione di Porotto (Fe), davano esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, a carico di E.K., 31 enne nigeriano, in Italia senza fissa dimora, ed attualmente ristretto presso la Casa circondariale di via dell’Arginone. Lo straniero è noto alle cronache per una serie di rapine commesse, in concorso con una connazionale, ai danni di alcuni cittadini in zona GAD. I militari della Stazione ferrarese lo avevano già arrestato per altri reati in passato ed era stato per questo sottoposto al divieto di dimora in Ferrara. L’extracomunitario aveva più volte violato la misura, sia ritornando in città, sia commettendo una serie rapine, alcune scoperte dalla Polizia di Stato ed altre dai Carabinieri. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale estense, valutate le segnalazioni del Comando dell’Arma, fatte proprie dalla Procura della Repubblica, ha emesso l’Ordinanza con cui dispone che il nigeriano venga trattenuto in carcere, in attesa di essere processato per i reati commessi.

