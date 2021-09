CODIGORO: Sparano i Fuochi abusivi alla festa patronale, denunciati dai Carabinieri

Ieri 28 settembre 2021, i Carabinieri della Stazione di Codigoro (Fe), al termine delle indagini avviate la sera del 14 settembre quando, in occasione della festa patronale, ignoti avevano organizzato uno spettacolo pirotecnico senza le previste autorizzazioni. I militari accertavano che nessuna autorizzazione prefettizia era stata rilasciata per l’evento, né tantomeno nessuna ditta specializzata e nessun “fuochino” aveva comunicato l’accensione di fuochi d’artificio. Al termine delle indagini i Carabinieri riuscivano a risalire a tre cittadini di Codigoro (Fe), P.M., 22 enne, M.F., 24 enne e P.M., 24 enne, tutti incensurati che, con la loro iniziativa estemporanea e non autorizzata, avevano esploso senza alcuna autorizzazione fuochi pirotecnici in piazza Matteotti, Il comportamento dei tre giovani ha creato pericolo per l’incolumità pubblica, per questo sono stati denunciati in stato di libertà, alla Procura della Repubblica estense, per accensioni ed esplosioni pericolose. Proprio per preservare la pubblica incolumità e la sicurezza dei cittadini, gli spettacoli pirotecnici debbono essere autorizzati dalla Autorità locale di Pubblica sicurezza, che effettua preventivi sopralluoghi ed accertamenti, con personale specializzato, prima di rilasciare l’autorizzazione. Per le stesse ragioni, l’accensione di fuochi pirotecnici, deve essere effettuata da professionisti muniti di specifica licenza, comunemente appellati come “fuochini”. Ora i tre giovani dovranno rispondere del concorso nel reato avanti al Tribunale di Ferrara.

