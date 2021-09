PORTOMAGGIORE: Tentato il furto di uno stallone di razza, indagano e vigilano i Carabinieri

La notte di lunedì 27 settembre 2021, ignoti malfattori hanno tentato di asportare un cavallo di razza da un maneggio sito in località Portoverrara di Portomaggiore (Fe). La proprietaria dell’animale, un “Quarter Horse” color sorrel (tutto rosso), denunciava ai Carabinieri della Stazione di Portomaggiore (Fe) che, nel corso della notte, ignoti avevano prelevato il cavallo dal suo box con paddock, per portarlo all’esterno della struttura. La giovane proprietaria riusciva a recuperare il cavallo quando già si trovava all’esterno delle recinzioni, probabilmente abbandonato dagli ignoti disturbati dall’arrivo della proprietaria. Nel corso delle notti successive, visto l’elevato valore economico dell’animale (oltre i 40 mila euro) ed il tentativo di furto posto in atto, le stazioni dei Carabinieri della zona Portuense, hanno intensificato la vigilanza nella zona, al fine di prevenire ulteriori azioni criminali.

