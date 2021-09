COPPARO: Truffa on line scoperta dai Carabinieri, due denunciati

Oggi 29 settembre 2021, i Carabinieri della Stazione di Copparo (Fe), alla conclusione delle attività investigative, sviluppate a seguito della querela presentata da un 43 enne del luogo, denunciavano in stato di libertà alla, Procura della Repubblica di Ferrara, i responsabili di una truffa on line, identificati per M.P.S., 43 enne senegalese e D.A., 38 enne polacca, che dovranno rispondere del reato in concorso tra loro. I due stranieri, dopo aver visionato l’annuncio di vendita di un divano, postato sul sito web “Subito.it” dal copparese, contattavano il venditore fingendosi interessati all’acquisto. I due, con artifizi e raggiri, convincevano il venditore a recarsi ad uno sportello bancomat per verificare l’avvenuto pagamento da loro effettuato, e per fare ciò fornivano delle istruzioni, seguendo le quali il venditore anziché ricevere il denaro (190 euro) lo trasferiva sulla carta di credito ricaricabile dei truffatori. Ora la coppia dovrà rispondere del reato avanti al Tribunale estense.

