CENTO: “INACETTABILE SCARICARE LE COLPE SUI DIPENDENTI DEL COMUNE. AMMINISTRAZIONE TOSELLI NON HA MAI ASCOLTATO LE ISTANZE DEI LAVORATORI CHEI CHIEDEVANO PIU’ SICUREZZA ED EFFICENZA”

Dopo il confronto tra i Candidati alla carica di Sindaco di Cento avvenuto ieri alla “Grande Sfida” il Sindacato Autonomo Diccap è costretto ad intervenire per tutelare i colleghi del Comune di Cento duramente attaccati dal Candidato e attuale Sindaco Fabrizio Toselli.

Il Sindaco Toselli definendo il Comune come “una macchina che viaggia a 50 km/h o 20 km/h” ha di fatto sminuito l’importante lavoro che tutti i dipendenti svolgono quotidianamente a servizio della cittadinanza, riuscendo sempre con impegno e dedizione a garantire assistenza alla popolazione.

Tutto ciò in tutti i settori, anche al di là di scelte politiche e organizzative che molte volte hanno visto coinvolti i dipendenti, che in diverse occasioni per continuare a svolgere il proprio servizio con dedizione svolgere il proprio lavoro anche fino a sera.

Evidentemente il Sindaco Toselli non ricorda quanto avvenuto nei mesi scorsi sul finanziamento dei servizi della Polizia Locale e sui locali dell’ex Cup, e in altri episodi che hanno visto coinvolti altri Settori, nonostante tutte le problematiche di cui si è ampiamente discusso, i dipendenti di tutti i settori hanno sempre continuato a svolgere con dedizione il proprio lavoro.

Come Diccap invitiamo ad una riflessione sul perché in diversi dipendenti hanno scelto di andare a lavorare in altri Comuni, e va risottolineato che il vero problema organizzativo del Comune probabilmente va trovato nei vertici, ove alcune dichiarazioni pubbliche di Sindaco o Assessore delegato, sono state smentite nelle delegazioni trattanti dal rappresentante dell’amministrazione, come avvenuto con la Polizia Locale.

Auspichiamo che il prossimo Sindaco ascolti maggiormente le esigenze e le richieste dei dipendenti del Comune che da anni hanno portato all’attenzione dell’amministrazione tramite le rappresentanze Sindacali tutte le proposte necessarie per poter lavorare con sicurezza ed efficienza.