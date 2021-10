FERRARA: Ladri di biciclette, i Carabinieri scoprono il deposito dei ricettatori

Nella “città della bicicletta” anche i delinquenti si ingegnano per far denaro rubando decine di velocipedi ai cittadini ferraresi. I Carabinieri della Stazione di Ferrara Capoluogo tuttavia non si sono arresi alle quotidiane incursioni dei malviventi e, facendo seguito ad analoga indagine dei colleghi di Corso Giovecca dello scorso anno, sono riusciti ad individuare in centro città un deposito, in cui i ricettatori delle due ruote tenevano la refurtiva. Ieri 29 settembre 2021 i militari dell’Arma hanno perquisito una abitazione ed il garage di pertinenza in via Canonici, rinvenendo e sequestrando ben 44 biciclette oggetto di furto, nelle ore successive alcune di queste sono state restituite ai proprietari, mente per molte altre non si conoscono ancora i proprietari. Per questa ragione i cittadini che avessero subito il furto negli ultimi tempi, sono pregati di contattare la Stazione dei Carabinieri di Ferrara, per verificare se tra quelle in sequestro figuri anche quella a loro asportata, ovvero presentandosi al Comando dell’Arma, muniti della denuncia di furto e, se disponibile una foto della bici, in modo da agevolare le procedure di riconoscimento e restituzione della refurtiva. Gli elementi già raccolti dai militari hanno permesso di denunciare in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ferrara, per ricettazione continuata in concorso, G.C., 79 enne pensionato, noto agli uffici di polizia, ed il figlio G.G., 57 enne.

