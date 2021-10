SICUREZZA NEL SETTORE DELL’AUTOTRASPORTO AL CENTRO DEI LAVORI DELL’OSSERVATORIO PREFETTIZIO SU SICUREZZA E LEGALITA’ DEL LAVORO

Presentato alla riunione plenaria, presieduta dal Prefetto Michele Campanaro, il progetto per una indagine conoscitiva di approfondimento delle specificità del settore della logistica

L’avvio di una campagna di prevenzione e sensibilizzazione dedicata alla sicurezza di autotrasportatori e, in generale, addetti alla logistica è stata lanciata oggi dall’Osservatorio prefettizio sulla sicurezza e legalità del lavoro, nel corso della riunione in videoconferenza presieduta dal Prefetto Michele Campanaro, da Palazzo don Giulio d’Este.

L’Osservatorio, di cui fanno parte Enti di vigilanza, Associazioni datoriali, Organizzazioni sindacali e Amministrazioni pubbliche periferiche, è luogo di dialogo e confronto, organismo tecnico con compiti di analisi e di approfondimento delle tematiche relative alla sicurezza ed alla legalità sul lavoro, con finalità conoscitive e di prevenzione.

Nella riunione odierna, è stato condiviso uno strumento di indagine, elaborato da uno specifico gruppo di lavoro costituito all’interno dello stesso Osservatorio, con la finalità di delineare sotto una molteplicità di angolature il tema della sicurezza sul lavoro in uno dei comparti a maggior rischio di incidentalità: dall’alimentazione agli stili di vita, dai turni ed orari di lavoro ai disturbi fisici e malattie professionali, per un totale di 81 domande nel questionario anonimo “Che autotrasportatore sei?”, che sarà distribuito – a partire dai prossimi giorni – dalle associazioni di categoria e dalle organizzazioni sindacali, nei poli logistici e nel settore dell’autotrasporto della provincia di Ferrara, ai lavoratori del settore.

La successiva elaborazione delle informazioni, in una banca dati gestita dall’Osservatorio prefettizio, consentirà di ricavare elementi di più approfondita conoscenza del settore, utili ad avviare politiche ed azioni efficaci sul piano della prevenzione.

“I numerosi infortuni sul lavoro, anche con esito mortale, registrati negli ultimi giorni in varie parti del Paese hanno drammaticamente riportato l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro – ha sottolineato il Prefetto Campanaro introducendo i lavori dell’Osservatorio – L’iniziativa promossa oggi, con la somministrazione di un questionario conoscitivo da parte delle Associazioni di categoria e delle Organizzazioni sindacali che ne hanno riconosciuto l’originalità dei contenuti, non rappresenta solo un mero strumento di indagine, ma anche l’occasione per sviluppare quella cultura della legalità quale valore essenziale per un comparto particolarmente sensibile come quello dell’autotrasporto. In questo settore lavorativo, infatti, la buona condizione psicofisica, come è evidente, ha un rilievo fondamentale sul piano antinfortunistico, diventando ancor più importante l’invito al rispetto delle regole ed a corretti stili di vita, per contenere i rischi di incidentalità”.