PIEVE DI CENTO: Procedono i lavori di asfaltatura e segnaletica stradale 2021

Stanno procedendo i lavori di asfaltatura e segnaletica stradale 2021.Quest’anno, grazie a un finanziamento ottenuto dallo Stato, riusciremo ad asfaltare: via San Pancrazio, via Rizzoli e la circonvallazione esterna nel tratto dal MAGI fino a via Asìa passando per Porta Cento e Porta Ferrara. Grazie al ribasso offerto in sede di gara riusciremo ad asfaltare anche via 25 aprile completando così i lavori al marciapiede fatti l’anno scorso.

Inoltre, grazie al contributo ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna (PAIR), saranno messi in sicurezza (con protezioni ai lati e illuminazione) diversi attraversamenti pedonali: davanti al polo dell’infanzia, davanti alle scuole medie, davanti al giardino “ex cimitero ebraico”, e ne sarà realizzato uno nuovo, sempre protetto e illuminato (ma non rialzato), in circonvallazione ponente nei pressi della palazzina dove c’era la vecchia sede dell’autoscuola. Sarà poi riqualificata la banchina stradale lungo via provinciale San Pietro da Porta Asìa fino a via Vanoni, realizzando un percorso pedonale e servendo così la fermata del trasporto pubblico presente su quel lato. Per quanto riguarda la segnaletica è molto importante comunicarvi che, oltre ad alcuni puntuali interventi, realizzeremo una nuova segnaletica su via Gessi INTRODUCENDO IL SENSO UNICO PER LE AUTO (direzione Porta Ferrara) con corsia ciclabile e posti auto su ambo i lati. L’intervento è del tutto analogo a quanto fatto l’anno scorso in via 25 aprile, con l’idea poi di asfaltare anche via Gessi una volta collaudata la nuova segnaletica. Tutti questi lavori termineranno orientativamente entro la fine del mese di ottobre. Sappiamo che l’elenco delle strade che hanno bisogno di intervento è lungo ma stiamo lavorando per arrivare dappertutto, con tutte le forze che abbiamo.