FERRARA: Ancora arresti in città, preso dai CC un ladro, condannato ad un anno e tre mesi di carcere

Ieri 30 settembre 2021, i Carabinieri della Stazione di San Bartolomeo in bosco (Fe), dopo aver ricevuto un ordine di esecuzione per la carcerazione a carico di P.R., 53 enne cesenate, noto agli uffici di polizia, in quanto condannato, in via definitiva, alla pena di un anno e tre mesi di reclusione per furto aggravato, attivavano le ricerche dell’uomo. Il ricercato risultava aver dimorato in città e per questo i militari controllavano i recapiti noti del cinquantatreenne, individuandolo ed arrestandolo. Dopo le formalità di rito l’arrestato veniva trasferito al Carcere ferrarese di via dell’Arginone, ove sconterà la pena detentiva.

