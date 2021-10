FERRARA: Notte movimentata al bar del centro, arrestato dai Carabinieri l’avventore violento

Nel corso della notte del 02 ottobre 2021, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ferrara, intervenivano presso il bar “Alkimia” di Corso Porta Reno, ove erano stati segnalati degli schiamazzi ed avventori molesti. Giunti sul posto i militari identificavano gli avventori del locale ma, uno di essi, in preda ai fumi dell’alcool invece di fornire i documenti o le generalità agli operanti, li aggrediva colpendoli con degli schiaffi e poi cercando di attingerli con pugni e calci. L’uomo veniva in breve immobilizzato, identificato per M.F., 25 enne domiciliato in città, ed arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, su disposizione della autorità giudiziaria, veniva rimesso in libertà in attesa del processo che si terrà presso il Tribunale cittadino.

