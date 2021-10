“Siamo davvero molto soddisfatti del risultato ottenuto a Vigarano, un risultato per niente scontato e che come dimostrano i numeri abbiamo guadagnato sul campo conquistando palmo a palmo la fiducia dei cittadini. L’unità del centrodestra e la concretezza del nostro programma hanno fatto la differenza in un territorio che ha dimostrato di avere voglia e bisogno di un vero cambiamento. Già da oggi ci siamo messi al lavoro per dare a Vigarano la possibilità di ripartire e stiamo lavorando alla composizione di una squadra che sia rappresentativa di ogni aspetto e particolarmente attenta al risanamento del bilancio, al sostegno economico alle imprese e all’ascolto e alla partecipazione. La nuova giunta avrà un nuovo modo di comunicare: un filo diretto con i cittadini che ci permetterà di valorizzare idee e capacità”. Così Davide Bergamini, referente Lega Salvini premier di Ferrara commenta la sua elezione a primo cittadino di Vigarano

“A Cento andiamo al ballottaggio da protagonisti, cercando la riconferma – prosegue Bergamini – Nei prossimi giorni continueremo, a fianco di tutta la squadra, a calcare le piazze della città, per scongiurare un ritorno al passato e dare continuità amministrativa al territorio. I centesi hanno bisogno di lavoro, sviluppo e serenità, non di sinistra”.

E ancora: “Resta il rimpianto per Codigoro, dove ripartiamo facendo un’opposizione senza sconti, e Portomaggiore, dove ha pesato la dispersione di voti causata da chi sia definitiva di centrodestra, ma ha favorito la sinistra”.

Navigazione articoli