Presentata la nuova edizione di Non posso stare altrove di Marco Cevolani

E’ stato presentata oggi presso la Biblioteca di Renazzo, in un evento online, la nuova edizione di Non posso stare altrove di Marco Cevolani. La pubblicazione, nella nuova versione tascabile per celebrare i dieci anni dall’uscita della prima edizione, è la prima della nuova etichetta editoriale “Il mondo di Samuel, avventure e letture”. Il romanzo breve, oltre ad aver rappresentato l’esordio letterario del Cevolani, è il primo dove compare il personaggio di Samuel, calciatore e filantropo. Tutto parte da un contesto di provincia, l’immaginario paese della provincia Ferrarese, Borgopianura e si dipana fra i sogni e le speranza di un ragazzino, Samuel appunto, che troverà nel calcio la sua realizzazione e anche l’amore per un suo compagno di giochi, Riccardo.

