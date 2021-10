MIGLIARINO: Prevenzione dello spaccio di stupefacenti presso le scuole

Questa mattina 07 ottobre 2021, i Carabinieri della Stazione di Migliarino (Fe), con la fattiva collaborazione dell’Unità cinofila del Comando Polizia Locale di Ferrara, hanno effettuato un servizio di prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti nei pressi ed all’interno di un istituto di istruzione. In particolare, in accordo con la dirigenza scolastica, i militari e gli agenti hanno proceduto al controllo delle aree circostanti l’ingresso della scuola media di Migliaro (Fe), al fine di individuare eventuali involucri sospetti e successivamente sono entrati nelle aule con il cane antidroga, per parlare e fare campagna informativa agli studenti. Gli insegnanti ed i ragazzi hanno molto apprezzato l’iniziativa, mostrando molto interesse e curiosità, sia per gli argomenti trattati che per la presenza del cane “Cloe” particolarmente mansueto e giocoso con gli studenti, i quali hanno posto diverse domande ai militari ed ai conduttori.

Navigazione articoli