PORTOMAGGIORE: Operazione antidroga, perquisizioni e sequestri nel ferrarese ed altre province

Un’operazione antidroga dei Carabinieri di Portomaggiore (Fe), è scattata all’alba di questa mattina 07 ottobre 2021 nella zona del portuense e nelle province di Ravenna e Rovigo. I militari della locale Compagnia, con l’ausilio di unità cinofile dei Carabinieri di Torreglia (Pd) e della Polizia Locale di Ferrara, hanno eseguito 6 perquisizioni domiciliari, di cui 4 nella provincia di Ferrara, una in provincia di Ravenna ed una in quella di Rovigo. Le attività, delegate dalla Procura della Repubblica di Ferrara, erano finalizzate alla ricerca e sequestro di sostanze stupefacenti, ed effettivamente all’esito delle perquisizioni sono stati rinvenuti e sequestrati complessivamente oltre 3.300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, 15 grammi di hashish, 14 grammi di marijuana, 3,5 grammi di cocaina suddivisi in dosi, nonché materiale vario per confezionamento. Venivano quindi deferite in stato di libertà 6 persone, ritenute responsabili di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’intervento ha avuto luogo, proprio all’indomani dell’apertura degli istituti scolastici, in quanto i militari ritenevano che le sostanze detenute dai perquisiti fossero destinate ad una utenza studentesca.

