COMACCHIO: Percepisce indebitamente il “reddito di cittadinanza”, denunciata dai Carabinieri

Ieri 08 ottobre 2021, i Carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi (Fe), a conclusione di una articolata attività investigativa deferivano stato libertà, alla Procura della Repubblica Ferrara (Fe), la sicula D.G.G., 45 enne nota agli uffici di polizia, senza fissa dimora, per indebita percezione del reddito di cittadinanza. La donna infatti era stata controllata dai militari nel mese di agosto nel littorale mentre saliva a bordo di una Volkswagen Golf nuova fiammante, dopo essere uscita da un noto ristorante della costa. Dal controllo dei documenti emergeva che l’auto era di sua proprietà, nonostante risultasse priva di occupazione ed indigente, mentre dai successivi accertamenti emergeva che risultavano a lei intestate ben 5 autovetture, di cui due di grossa cilindrata, evidentemente in contrasto con la normativa in vigore e con il dichiarato stato di indigenza. Al termine degli accertamenti quindi i Carabinieri denunciavano la donna alla Autorità Giudiziaria, per l’indebita riscossione della somma complessiva di 14 mila euro e per le false attestazioni, nonché inoltravano la comunicazione all’INPS per la revoca del beneficio.

Navigazione articoli