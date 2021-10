Stanno volgendo al termine i lavori di realizzazione della rotatoria di via Modena – Via Curato a Cento.

Sono infatti partite nei giorni scorsi le operazioni di posa del conglomerato bituminoso su via del Curato che segnano l’ultimo step delle opere affidate all’Impresa Trio Strade.

Durante tali lavorazioni la circolazione sarà sempre ripristinata in sicurezza alla sera e in fase di chiusura sarà come sempre posizionata tutta la segnaletica occorrente.