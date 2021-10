FERRARA: ciclista 78enne investito nella notte da auto pirata, versa in pericolo di vita.

Verso le ore 01.15 della notte, i Carabinieri della Compagnia di Ferrara ed il 118 sono intervenuti in Via Pomposa, dove era stato segnalato un investimento stradale. Sul posto constatavano che B. P., 78enne ferrarese, era a terra in gravi condizioni. La prima ricostruzione dei fatti consente di ipotizzare che sia stato investito mentre viaggiava a bordo della propria bicicletta. Sono in corso le ricerche dell’auto pirata che, dopo l’incidente, si sarebbe data alla fuga. L’uomo è ricoverato all’ospedale di Ferrara, in pericolo di vita.

Navigazione articoli