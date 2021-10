BASKET: La Benedetto XIV ha un nuovo responsabile comunicazione

La Benedetto XIV è felice di annunciare l’arrivo nella propria squadra di Alessandro Livreri, un appassionato di Cento, coordinatore di Euro Target – Centro Auto Multimarche, azienda che di recente ha vinto il premio “comunicazione innovativa” dato dalla Pro Loco. Ha ricoperto il ruolo di speaker per tre anni. Ha presentato la serata magica della prima volta in Serie A, senza mai chiedere nulla alla società e per questo lo ringraziamo. Viste le competenze, i valori umani che sposa, l’amore per i nostri colori, la società, per avere una comunicazione sempre più efficace e coinvolgente, è felice di averlo come nuovo addetto stampa

