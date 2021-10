PIERO LODI: “Esperienza di 5 anni sempre all’insegna della coerenza”

Con l’elezione del prossimo Sindaco si scioglie il presente Consiglio comunale e inizia il lavoro della prossima Assemblea che rimarrà in carica per 5 anni. Come Capogruppo uscente del Gruppo consiliare del Partito Democratico di Cento in questi ultimi cinque anni desidero ringraziare Innanzitutto Marcella Cariani e Vasco Fortini che assieme a me hanno costituito il Gruppo del PD e che hanno rappresentato le istanze della vasta coalizione che 5 anni fa si era presentata alle elezioni. Sono stati 5 anni complicati in cui abbiamo cercato in molti modi di correggere o impedire tanti errori dell’amministrazione comunale Toselli. Anni in cui abbiamo tentato di fare proposte, quasi sempre inascoltati, e di dare suggerimenti nell’esclusivo interesse della città. Grazie a Marcella e Vasco il nostro lavoro è stato sempre improntato alla grande coesione del gruppo e alla esclusiva voglia di cercare di tutelare i centesi, i loro bisogni e le loro aspettative. Ai due compagni di questo viaggio, a tratti burrascoso ma sempre vissuto con armonia, serietà e impegno, oggi invio il mio ringraziamento di cuore. Lo stesso ringraziamento va ai tanti militanti o sostenitori del centro-sinistra che in questi cinque anni non hanno mai mancato di far sentire il loro appoggio. Piero LodiEx CapogruppoGruppo consiliarePD Cento

