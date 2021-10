CREDEM OTTIENE PER IL QUARTO ANNO L’ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’ DEI RAPPORTI DI LAVORO

Unica banca italiana ad aver conseguito la certificazione rilasciata

dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro alle imprese che garantiscono i più

elevati standard nella gestione dei rapporti di lavoro

Credem, tra i principali e più solidi gruppi bancari nazionali, ha ottenuto anche nel 2021 per

il quarto anno consecutivo l’asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro (Asse.Co.). Si

tratta in particolare di una certificazione rilasciata dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro in

collaborazione con il Ministero del Lavoro, alle imprese che garantiscono i più elevati

standard giuslavoristici e di regolarità nella gestione dei rapporti di lavoro, con l’obiettivo di

promuovere e diffondere la cultura della legalità.

Credem è l’unica banca italiana ad aver ottenuto tale certificazione ininterrottamente a

partire dal 2018 a conferma della centralità che le persone ed il loro benessere hanno

all’interno della strategia d’impresa.

Il protocollo d’intesa sottoscritto dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro con il Ministero del

Lavoro prevede l’istituzione di uno specifico albo pubblico consultabile sul sito del Ministero

del Lavoro e del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro con l’elenco delle azienda

virtuose, in regola con tutti gli adempimenti retributivi e contributivi.

La certificazione Asse.Co. si aggiunge a quella già ottenuta, per il sesto anno consecutivo, da

Top Employer Institute, ente internazionale che valuta e certifica le aziende che offrono le

migliori condizioni di lavoro.

“Tale risultato”, ha commentato Andrea Bassi, Direttore del Personale Credem “testimonia

la costante attenzione rivolta alle Persone che operano nel Gruppo sia dal punto di vista della

qualità dell’ambiente di lavoro, sia per quanto riguarda la garanzia dei più alti standard

normativi e giuslavoristici nei rapporti di lavoro”.

Navigazione articoli