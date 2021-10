PIEVE DI CENTO: Ecco le ‘foto-trappole’ per i furbetti del ‘rusco’

Anche a Pieve di Cento è finalmente entrato in funzione uno strumento in più per combattere l’inciviltà di qualcuno che rovina il bene di tutti: il decoro del nostro paese e la pulizia del nostro Pianeta. Grazie ad un’operazione resa possibile dal nostro essere parte di un’Unione (condivisa fra 8 sindaci e finanziata con il bilancio condiviso dai nostri 8 Comuni), grazie ad una moderna tecnologia, grazie al lavoro della nostra Polizia Locale Reno Galliera e, per quanto riguarda Pieve, grazie al lavoro di coordinamento del nostro assessore alla sicurezza territoriale Marco Iachetta, abbiamo già staccato 7 verbali da 113,50 € cadauno, verso persone che sono state beccate e identificate nell’atto di abbandonare rifiuti. La grande potenzialità di questo sistema (cosiddetto “fototrappola”) sta nell’altissima definizione delle immagini, anche di notte, e nella facilità di spostarlo periodicamente nei punti ritenuti maggiormente esposti a questo gesto maleducato e incivile. Non mi sento di esultare né di cantare vittoria, perché la vera soddisfazione l’avremo quando smetteremo di aver bisogno di strumenti come questo, ma penso sia importante farvi sapere che stiamo combattendo questa battaglia.

