FERRARA: aveva in casa un etto di “hashish”, arrestato un trentaduenne.

Nel tardo pomeriggio di ieri, S.P. 32enne disoccupato di Ferrara, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ferrara, poiché trovato in possesso di circa 100 grammi di “hashish”. L’uomo è stato sottoposto ad una perquisizione domiciliare, nell’ambito delle operazioni di contrasto allo spaccio di stupefacenti che la Compagnia di Ferrara sta svolgendo, per contrastare il fenomeno nel centro cittadino. Recenti servizi di osservazione avevano condotto gli investigatori sulle sue tracce, andando a cogliere nel segno. Il Pubblico Ministero di turno ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa di direttissima.

