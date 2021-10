EDOARDO ACCORSI racconta il “primo giorno nell’ufficio da sindaco”

Il primo giorno nell’ufficio da sindaco ha avuto un sapore particolare. Prima di entrare ho telefonato a Fabrizio Toselli, per rispetto, perché non sapevo se ci fossero ancora cose sue. Poi sono partito da cose semplici, come aprire la posta e scambiare due parole col personale, che ringrazio per la gentilezza e l’attenzione con cui mi ha accolto.Ho avuto una riunione con i dirigenti dove abbiamo passato in rassegna le questioni più urgenti, legate soprattutto al bilancio. C’è stato un rapido saluto, al quale farà seguito un incontro più approfondito, con il Comandante della Polizia locale. Nei prossimi giorni incontrerò il Prefetto per il mio primo Comitato per la Sicurezza.L’emozione e l’entusiasmo che provo per questo inizio è grande, consapevole che anche dalle scelte che prenderemo in questo ufficio dipenderà il benessere della comunità centese. Perché chi sostiene che la politica non incida sulla vita delle persone sbaglia, è vero esattamente il contrario: da scelte giuste possono trarne beneficio tutti e questa è e sarà la nostra stella polare. Infine, sto costruendo la squadra che mi affiancherà in giunta. A breve potrò essere più esplicito, ma un indizio posso già darlo: saranno persone di qualità umane e di competenze tecniche.

