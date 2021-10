PORTO GARIBALDI: ruba vivande al Bennet – denunciata una 32enne comacchiese

Da alcuni giorni, i Carabinieri della Stazione di Porto Garibaldi, avevano ricevuto delle segnalazioni di piccoli furti presso il locale supermercato “Bennet” e, due giorni fa, avevano sorpreso e denunciato un uomo con 200 Euro di merce. Nel pomeriggio di ieri, proseguendo le indagini, i militari hanno sorpreso una donna di origine moldava, V.N. di anni 32, residente a Comacchio, in possesso di merce varia del valore di circa 300 Euro, che sono stati restituiti al negozio; pertanto è stata denunciata in stato di libertà per il reato di furto aggravato.

Navigazione articoli