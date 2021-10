FERRARA: Controlli dei Carabinieri in centro città – denunciate 3 persone. COMACCHIO: Controllato un camion sulla Romea, trovati a bordo 5 clandestini

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Ferrara hanno fatto dei servizi straordinari nel centro della città, procedendo complessivamente al controllo di circa 30 veicoli, 40 persone e 2 esercizi commerciali. Tra questi, una ventinovenne ferrarese è stata trovata in possesso ingiustificato di due “cutter”; un quarantaduenne di nazionalità nigeriana è stato trovato in possesso di alcune dosi di “hashish”, ed un trentacinquenne ferrarese è stato individuato quale responsabile del furto di un pezzo di formaggio sottratto al supermercato “Aldi” di Via Ravenna. I tre sono stati rispettivamente denunciati in stato di libertà per i reati di “porto abusivo di strumenti atti ad offendere” – “spaccio di stupefacenti” – “furto aggravato”.

Inoltre sono state sequestrate singole dosi di “Hashish”, “Marijuana”, “Cocaina” ed “Eroina” per complessivi grammi 13 circa, a carico di altre 6 persone che sono state segnalate all’Autorità Amministrativa quali assuntori di stupefacenti.

COMACCHIO: Controllato un camion sulla Romea, trovati a bordo 5 clandestini

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Comacchio hanno ricevuto una segnalazione di un automobilista che riferiva di trovarsi sulla Romea, in direzione Ravenna, e di avere davanti a sé un camion, con targa rumena, nel cui rimorchio aveva notato delle persone. Intervenivano i Carabinieri di Mesola, fermando il veicolo all’altezza di Lido delle Nazioni e verificando che, nel rimorchio, stavano viaggiando cinque persone, di cui una di nazionalità pakistana e quattro afgani. Due dei cinque erano minorenni. Dalle verifiche eseguite dai militari, emergeva subito che si trattava di clandestini che si erano intrufolati sul mezzo – all’insaputa dell’autista – per riuscire ad entrare in Italia dal confine est. I minori sono stati affidati alle strutture di accoglienza dedicate, così come gli adulti ricoverati in strutture per richiedenti protezione internazionale. Sono tutti in buone condizioni di salute.