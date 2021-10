1946/2021 – I 75 anni di Ascom Confcommercio Ferrara

“I 75 anni di Ascom Confcommercio Ferrara (1946 – 2021) saranno al centro di un momento di dialogo e confronto significativo per la città e per il territorio – spiega Giulio Felloni Presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara -; una ricorrenza tutta proiettata nel presente e nel futuro”. L’appuntamento è fissato al Ridotto del teatro comunale Abbado giovedì prossimo (28 ottobre) a partire dalle ore 10. Relatore della mattinata sarà Carlo Sangalli, Presidente nazionale di Confcommercio, che interverrà dopo i saluti del Sindaco Alan Fabbri. Lavori che verranno completati dalla relazione dello stesso Giulio Felloni, Presidente provinciale di Ascom Confcommercio. “Una mattinata che non vuole essere celebrativo ma al contrario si proietta su tema di stringente attualità soprattutto in questo momento di ripartenza. Al centro del convegno abbiamo infatti posto il ruolo insostituibile e prezioso dei corpi intermedi – come Ascom Confcommercio – che sono la cinghia di trasmissione tra le Istituzioni e le esigenze della nostra base associativa del Commercio, Turismo, Trasporti, Servizi – sottolinea Felloni -; questa funzione va ben al di là dell’economia trasferendosi sul piano culturale e sociale. L’obiettivo è lo sviluppo della città e del territorio secondo i temi che oggi bisogna affrontare: la sfida dell’ambiente, dell’accessibilità, della sostenibilità, rimarcando con forza che dietro ogni impresa del Terziario esiste la Persona con i suoi valori e la sua identità”.

E proprio a sottolineare questi elementi legati al valore della persona e dell’imprenditore “il 28 ottobre verranno premiate anche una decina di imprese del Terziario nate nel 1946 od addirittura prima di quella data e che proseguono nel loro cammino. A queste si aggiungerà come segnale di fiducia verso il futuro una realtà nata recentemente che abbiamo preso come esempio di coraggio anche nel mondo giovanile” conclude Davide Urban, Direttore generale di Ascom.

L’evento sarà trasmesso su Facebook e sul canale YouTube di Ascom Confcommercio Ferrara.

