Lions: Sabato 30 ottobre si terrà in Piazza Guercino a Cento la giornata della “Raccolta degli Occhiali Usati”

Il Lions Club Cento, dopo avere avviato già ad inizio settembre la campagna di raccolta, informa che

sabato 30 ottobre si terrà in Piazza Guercino a Cento la giornata della “Raccolta degli Occhiali

Usati”.



Quelli che a noi non servono più possono aiutare qualcuno a riacquistare la vista, nel mondo più

povero c’è un grandissimo bisogno di occhiali usati.



Adulti e bambini hanno occhiali che non usano più, depositati in cassetti e armadietti nelle loro case, ma

che hanno avuto e hanno ancora valore.

Si chiede di donarli all’ apposito banco in Piazza Guercino, il 30 settembre, dalle 9,30 alle 12,30 e

dalle 16,30 alle 18,30.



L’Organizzazione Mondiale per la Sanità ha stimato che la vista di circa un quarto della popolazione del

mondo può essere migliorata attraverso l’uso delle lenti correttive.

Molti non possono permettersi un paio di occhiali ed in molte aree, un cattivo o trascurato funzionamento

della vista può costringere gli adulti alla disoccupazione ed estromettere i bambini dalle classi

scolastiche.

Gli occhiali da vista sono essenziali, molte delle persone che li ricevono sono artigiani che ne hanno

bisogno per poter svolgere il loro lavoro, o studenti che li usano per studiare, o altre persone che senza di

essi sono estraniate dal mondo.

Nel mondo 253 milioni di persone sono non vedenti o hanno un problema alla vista da moderato a grave

che impedisce loro di vedere a distanza; 1,1 miliardi di persone non vedono da vicino semplicemente

perché non possiedono un paio di occhiali.



I Lions sono impegnati nel riciclaggio degli occhiali da vista usati da oltre 70 anni.

Gli occhiali usati raccolti dai Lions e da altri volontari vengono riciclati in uno dei diciannove Centri

Lions per il riciclaggio di occhiali da vista esistenti nel mondo,

Gli occhiali vengono puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione, quindi vengono distribuiti

dai volontari Lions e da altre organizzazioni con i medici oculisti volontari che si occupano della

protezione della vista nei paesi in via di sviluppo.

