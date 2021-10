“GOOD LUCK HAVE FUN” Fa tappa a Cento il progetto di educazione finanziaria rivolto ai giovani promosso da Ministero dell’Istruzione e Banca d’Italia

Oltre 400 studenti dell’Isit delle Taddia e del Cevolani incontrano gli esperti per comprendere meglio i temi delle finanza

Risparmiare, investire responsabilmente, proteggere. Queste le parole chiave del convegno tenuto dagli esperti di Banca Centro Emilia ad una platea di oltre 280 studenti dell’I.S.I.T. Bassi-Burgatti, dell’ I.I.S. F.lli Taddia e del Liceo Cevolani in presenza, per la prima volta dopo tanto tempo e nel rispetto delle capienze previste dalla normativa, al Milwaukee Dinelli Arena di Cento.

I ragazzi delle classi IV e V, accompagnati dagli insegnanti, sono stati introdotti alla conoscenza della finanza e della previdenza complementare attraverso un percorso di consapevolezza sull’utilizzo responsabile del denaro, in un’ottica di migliore pianificazione del proprio futuro.

“Risparmiare è un valore che ci permette di finanziare e garantirci il futuro, per questo è importante investire in modo eticamente sostenibile e responsabile – ha spiegato Gianluca Filippi, Responsabile Servizio Commerciale Finanza e Bancassicurazione di Cassa Centrale Banca – imparare a gestire correttamente le proprie risorse economiche permette di esaudire sogni e desideri, ma per farlo occorre essere ben informati e affidarsi a persone competenti e affidabili”.

“Lo squilibrio demografico che si registra in Italia lascia intravedere serie difficoltà sul mantenimento dell’attuale sistema pensionistico per le generazioni future – ha sottolineato Cristiano Carlin, vice direttore di Assicura Agenzia – per questo è davvero importante cominciare fin da giovani a programmare un accantonamento di risorse che possano garantire un futuro di tranquillità per sé e per la propria famiglia”.

Il progetto di educazione finanziaria dedicato agli studenti degli Istituti scolastici superiori di secondo grado dal titolo “Good Luck Have Fun”, ideato da Banca Centro Emilia ed inserito nella programmazione del Mese dell’Educazione finanziaria istituito dal Ministero dell’Economia e delle finanze è stato inaugurato da roadshow di 4 iniziative territoriali e proseguirà con l‘attivazione di un dialogo diretto coi giovani per stimolarli a pianificare il loro futuro anche attraverso un utilizzo più consapevole delle risorse a loro disposizione, fra cui anche il denaro.

L’Italia, infatti, è fra i paesi del G20 con i livelli di alfabetizzazione finanziaria più bassi: oltre la metà dei cittadini non è in grado di prendere decisioni consapevoli sull’impiego delle proprie risorse finanziarie, non conosce l’effetto dell’inflazione su una somma di denaro e capisce parzialmente i meccanismi dell’economia.

“Il denaro riveste un ruolo fondamentale nella pianificazione dei progetti futuri– ha concluso Federica Guaraldi, responsabile Marketing di Banca Centro Emilia – anche Mario Draghi ha richiamato i giovani ad essere ambiziosi nel pensare al loro domani, ma per compiere scelte ponderate occorre però essere consapevoli e ben informati. Con oggi abbiamo inaugurato un percorso e, mi auguro, stimolato la loro curiosità ad attivare un canale di dialogo sempre aperto con la banca del territorio.

Commento di Edoardo Accorsi, neoeletto Sindaco di Cento

Nella cornice del Milwaukee Dinelli Arena, per la prima volta utilizzata come sede di convegno, il neoeletto Sindaco di Cento, Edoardo Accorsi, si è detto entusiasta di incontrare gli Studenti di tutti gli Istituti Secondari centesi: ”due messaggi vi voglio portare: credete nel vostro futuro e preparatevi, studiando, per essere pronti al vostro domani. Io avevo un sogno; quello di diventare Sindaco della mia città e grazie agli elettori l’ho realizzato, vedrete che vi renderò orgogliosi di essere cittadini di Cento”.

Commento dell’Assessore Dorota Kusiak- Assessore Pubblica Istruzione e Formazione- Comune di Ferrara

Questa proposta di educazione finanziaria, nata da una sinergia fra Banca Centro Emilia, l’amministrazione comunale e la scuola concretizza un invito rivolto dal Ministero dell’Istruzione e Banca d’Italia affinché le scuole propongano percorsi di educazione finanziaria ai giovani e anche ai giovanissimi incidendo sul triste primato che vede l’Italia agli ultimi posti fra i paesi dell’OCSE per quanto riguarda la conoscenza dei concetti economici fondamentali.

Commento della Dirigente del Liceo Ariosto di Ferrara Isabella Fedozzi

Il rapporto delle nuove generazioni con il denaro è un rapporto sostanzialmente disfunzionale che passa anche dall’idea che possa arrivare da misteriosi canali o comunque in maniera semplice. La crisi del 2008 e poi la pandemia mettono in luce quanto abbiamo bisogno di conoscenza anche finanziaria, poiché economia e finanza sono parte della nostra umanità, sono discipline recenti ma con radici antiche nella lingua greca quindi significa che afferisce ad una dimensione forte significativa del vivere umano.

CORPORATE PROFILE

Banca Centro Emilia, Banca di Credito Cooperativo appartiene al Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca. Opera nel territorio compreso fra le province di Ferrara, Modena, Bologna e Reggio Emilia con 28 filiali. In provincia di Reggio Emilia è presente con 9 filiali. Fondata nel 1906 a Corporeno, la banca ha progressivamente sviluppato la sua presenza nel territorio e, nel dicembre 2018, con l’incorporazione del Credito Cooperativo Reggiano, ha raddoppiato la base di clienti e soci aprendosi ad un territorio ampio e diversificato: dalla meccatronica del reggiano, all’automotive di Cento, dal biomedicale di Mirandola alla filiera agroalimentare, con l’eccellenza del Parmigiano Reggiano, al turismo dei lidi di Comacchio.

https://www.bancacentroemilia.it/chi-siamo/