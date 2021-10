CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA ORDINARIA PRESSO PALAZZO DEL GOVERNATORE – SALA DELL’IDENTITÀ CIVICA ALBANO TAMBURINI – PIAZZA DEL GUERCINO, 39 – CENTO – IN PRIMA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO LUNEDÌ 8 NOVEMBRE 2021 ORE 21.00 E PER IL GIORNO MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021 ALLE ORE 21.00 PER L’EVENTUALE CONTINUAZIONE DELL’ARGOMENTO NON TRATTATO NELLA SEDUTA PRECEDENTE) ED EVENTUALMENTE IN SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021 ALLE ORE 21.30

Navigazione articoli