FOTONOTIZIA …. E IL DECORO?

2 foto, ma se ne potrebbero mettere centinaia. È il centro storico. Una la facciata della casa di Aroldo Bonzagni dove sta appeso per graziadiiddio un omaggio ormai secco. Se cade in testa a qualcuno … la seconda foto è il bosco dove una volta c’era la pizzeria il vesuvio. Ma quanti anni ancora dovremo aspettare per vedere questo angolo in ordine? Se anche è privato occorre che venga fatta pulizia. Perchè altri centri cittadini riescono ad essere dignitosi? Cento è figlia di un Dio minore?

“Ho condiviso questa foto pubblicata sul FB da RisorgiCento, il movimento civico candidato alle passate elezioni amministrative, perchè credo che una città che voglia essere ordinata, pulita ed attrattiva, dove è bello vivere, non debba presentarsi in questa veste. Come areacentese.com lo ribadiamo da anni: non è una questione di ideologia politica, è una questione di DECORO URBANO, che a Cento manca da tanto tempo. Giuliano Monari