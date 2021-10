Domenica 31 ottobre nel centro storico si terrà il Mercato straordinario e della Versilia. Vi segnaliamo che le seguenti vie saranno interessate da divieto di transito e di sosta dalle ore 07.00 alle ore 19.00:- via Matteotti- via Garibaldi fino a Risorgimento- via GB Melloni- Piazza Andrea Costa- via Gramsci- via Luciano Campanini

