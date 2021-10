NUOTO: Trofeo Città di Riccione – Buone prestazioni degli atleti Acqua Time di Cento

Sabato 23 e domenica 24 scorsi sono stati il trampolino di lancio nella stagione 21/22 per i delfini di Cento. La partecipazione alla gara era in dubbio per via di un inizio stagione un po’ arzigogolato, ma il team tecnico ha deciso di provare comunque a proporre questa gara come test e come occasione di trasferta per gli atleti, che mancava ormai da 2 anni.

Partner della squadra Circolo Nuoto UISP Bologna, Acqua Time ha ottenuto comunque prestazioni degne di nota e ottimi crono di apertura della stagione, tanto che sono già stati abbassati dei primati personali e dei record societari.

Nel dettaglio buoni crono di apertura stagione per Scognamiglio e Cavicchi nelle due gare veloci dello stile libero e della rana e bene anche i tempi di esordio delle due Junior 1° Anno Casari e D’Arienzo.

Dalla categoria Ragazzi 2 femmine Bronzo per Magri Lucilla nei 100 dorso e nei 200 dorso con il primato personale della distanza veloce e anche nei 50 mt, realizzato il primo giorno di gare; ottima prestazione anche per Marisaldi Anna in tutte le distanze dello stile libero.

Buona partenza per Marisaldi Sara che inizia la stagione con crono vicini ai suoi primati personali nelle gare veloci e piazzandosi 4° con il suo primato personale nei 200 stile libero.

Bene l’inizio anche per il settore maschile in gara con Barchetti Andrea che migliora i crono di dorso e nuota bene i 200 stile libero, gara intrapresa anche da Sala Davide che migliora di 2 secondi il record societario. Finale per Serra Matteo a dorso che abbatte il suo tempo nei 100 arrivando 5° e bene anche i 100 misti per lui; nei misti in gara Girolimetto Samuele che abbassa i primati personali sia dei 100 che dei 200.

Nella foto Lucilla Magri, 3° nei 100 e 200 dorso