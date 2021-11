Terza vittoria di fila per la Benedetto 1964: battuta la Scuola Basket Ferrara

La magia del sabato sera bacia ancora la Serie D che firma la terza vittoria consecutiva in casa contro Scuola Basket Ferrara per 74-69. In una Milwaukee Dinelli Arena ancora una volta con tanto pubblico, le due squadre si equivalgono in un primo quarto equamente diviso con gli ospiti che partono forte e i biancorossi che rientrano con le incursioni dei due Govoni, Andrea ed Enrico. Sul 16-16 dopo 10′, la partita ha il primo vero sussulto ad inizio secondo quarto. Ferrara segna due volte dalla distanza, ma sono ancora i centesi con buona intensità e percentuali alte al tiro a condurre. I canestri di Rayner e la potenza sotto le plance di Barbieri sono i biancorossi a compiere il primo strappo che porta la sfida all’intervallo sul 39-33. Nel terzo quarto aumenta ancora il tono dell’agonismo e sui tentativi di rientro degli estensi, Cento risponde con concretezza e con la precisione al tiro di Lorusso e poi piazza la bomba del +7 con la zampata all’ultimo secondo di Andrea Govoni dall’angolo. Ultimo quarto di sofferenza per i centesi nonostante un entusiasmante inizio forgiato dalla tripla di Basso. Dal -12 Ferrara si riavvicina con un parziale di 15-5, guidati dai canestri di Marcello Berti, ma negli ultimi due minuti i padroni di casa sono bravi a raccogliere le palle vaganti e a mantenere freddezza dalla lunetta fino al 74-69 conclusivo che suggella un’altra impresa dei giovani della Benedetto 1964. Ancora una volta la formazione di coach Cilfone ha messo da parte defezioni e problemi di salute, si è rimboccata le maniche e ha fornito una prestazione di cuore e tenacia al suo pubblico, meritandosi una vittoria di valore, contro una squadra sinora imbattuta. Ma i piedi devono restare per terra perchè l’annata è ancora lunga e i biancorossi sono attesi sabato prossimo alle ore 18 dall’ostica sfida in trasferta contro Budrio.

