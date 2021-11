CENTO: Ecco la nuova Giunta del Sindaco Edoardo Accorsi

da sinistra: Mario Pedaci, Rossano Bozzoli, Carlotta Gaiani, Edoardo Accorsi, Vanina Picariello, Silvia Bidoli, Vito Salatiello

Cv Assessori e deleghe Giunta Accorsi

VANINA PICARIELLO

Attualmente impiegata presso lo studio Mondial Marchi Srl, in qualità di trademark assistant nel settore marchi Italia. Si è nel tempo specializzata nei rapporti con il Ministero delle Attività Produttive e con gli studi legali. Ha prestato la sua attività e tempo libero in varie associazioni del territorio dallo sport al volontariato, negli ultimi 5 anni si è impegnata nella consulta civica di Cento e Penzale, divenendone presidente e punto di riferimento di tante attività commerciali e produttive; è stata impegnata in negli istituti scolastici del territorio, e successivamente cofondatrice (insieme ad Alessandro Pirani) di Cento Si Cura fondata, esperienza che le ha permesso di esprimere al meglio la sua identità civica.

VITO SALATIELLO

Laureato in giurisprudenza con tesi in diritto del lavoro sul dumping contrattuale nelle società cooperative. Durante gli studi universitari ha svolto la professione di operaio. Attualmente ricompre il ruolo di Responsabile di commessa e gestione del personale in una azienda fornitrice di Hera. Atleta ciclista locale, dal 2010 è direttore sportivo presso la Stella Alpina di Renazzo e dal 2013 ad oggi ha ricoperto l’incarico di vicepresidente del Consorzio Velodromo di Cento. Attivo da sempre nel volontariato, è stato consultore civico per due mandati presso la consulta civica a Renazzo, di cui è vicepresidente uscente. Attivista in Resistenza Terra, è istruttore di ciclismo per le categorie infantili della Stella Alpina e guida cicloturistica abilitata dalla Federazione Ciclistica Italiana

SILVIA BIDOLI

Laureata presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna in Scenografia (triennale) e in Didattica dell’Arte e Mediazione Culturale del Patrimonio Artistico (specialistica), con una tesi in collaborazione con Google Arts&Culture. Ha lavorato presso il Dipartimento Educativo del MAMbo (Bologna), il Museo MAGI’900 (Pieve di Cento) e svolto una stage di 6 mesi presso l’Ufficio di Comunicazione del MAXXI di Roma. È docente di Arte e Immagine e attualmente lavora come docente di sostegno presso il Liceo G. Cevolani a Cento.

ROSSANO BOZZOLI

Residente nella frazione di Buonacompra, ha ricoperto ruoli di responsabilità in importanti aziende del territorio come programmatore CED, responsabile CED e controllo di gestione, prima di fare il salto nel lavoro autonomo dando vita a Optima srl, azienda informatica leader internazionale del settore vetrario, di cui è stato amministratore oltre che responsabile Sales Italia.

Appassionato di sport, ha fondato la rappresentativa Nuotatori Estensi ed è stato consigliere provinciale UISP Modena.

Da sempre attivo nella nostra comunità, nell’88 eletto consigliere comunale a Cento e successivamente nominato assessore con delega alle attività sportive e viabilità.

Presidente uscente della consulta civica di Buonacompra.

MARIO PEDACI

Laureato e specializzato all’Università di Bologna, da quasi vent’anni dirigente medico cardiologo in ruolo presso l’unità operativa – UTIC dell’ospedale civile di Cento.

Padre di tre figli, è stato vicesindaco del Comune di Cento dal 2011 al 2015.

CARLOTTA GAIANI

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Ferrara, Avvocato iscritta all’albo degli Avvocati Cassazionisti per il patrocinio avanti le Magistrature Superiori, esercita la professione dal 1998 presso lo Studio Legale Associato Anselmo, di cui è socia, con prevalente specializzazione nel campo del diritto civile e amministrativo.

Gaiani inizia il suo percorso politico nelle istituzioni con l’attività di consigliere comunale a Cento, nel periodo 2006 – 2009, per poi divenire Assessore presso la Provincia di Ferrara nel periodo 2009 – 2014: dapprima acquisendo le deleghe su Politiche Industriali e Attività Produttive, Sistemi Informativi, Telematica, Sviluppo e-government, poi divenendo – dal 2012 – Vice Presidente della Provincia di Ferrara, con deleghe alle Politiche Industriali e Attività Produttive, Università e Ricerca.

Edoardo Accorsi/sindaco

Deleghe:

Personale,

Ricostruzione,

Scuola,

Politiche Sociali e della Famiglia

PNRR

Vanina Picariello/vice sindaco

Attività produttive e commercio

Pari Opportunità

Consulte civiche

Servizi ai cittadini;

Vito Salatiello

Sport

Sostenibilità e Politiche Ambientali

Politiche Agricole

Associazionismo e Volontariato

Lavoro, orientamento e apprendimento continuo

Silvia Bidoli:

Cultura

Turismo

Teatro

Comunicazione e promozione del territorio

Progettazione Europea;

Mario Pedaci

Sanità

Polizia Municipale

Sicurezza

Carlotta Gaiani

Bilancio

Affari legali e istituzionali

Rapporti con le Società Partecipate

Rossano Bozzoli

Lavori Pubblici e Patrimonio

Edilizia privata e pianificazione del territorio

Rigenerazione urbana

Viabilità e mobilità.

Deleghe di consiglio

Laura Riviello/Legalità

Matteo Fortini/innovazione e transizione digitale

Matteo Resca/Politiche giovanili

Paola Bergamini/Servizi bibliotecari