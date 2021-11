FESTIVITA’ DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI: i Carabinieri hanno svolto servizi per garantire la sicurezza presso i cimiteri della provincia.

Anche quest’anno, in occasione delle festività di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti, i Carabinieri hanno svolto numerosi servizi preventivi, per garantire la sicurezza delle aree cimiteriali, dissuadendo soprattutto la consumazione di furti in danno delle persone in visita ai propri cari. Nell’ambito dei controlli effettuati, presso il cimitero di Massa Fiscaglia, è stato identificato un 18enne straniero privo dei documenti di soggiorno in Italia, che è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. Proseguirà anche nei prossimi giorni l’intensificazione dei controlli.

