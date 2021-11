BONDENO: scoperta l’autrice di una truffa via internet – COMACCHIO: durante un controllo aggredisce i Carabinieri – arrestato

Alcune settimane fa, i Carabinieri di Bondeno avevano ricevuto la denuncia di una donna che, avendo acquistato su un noto sito d’annunci d’occasione una telecamera digitale, dopo aver pagato 200 Euro, su una postepay, si era resa conto di essere caduta in un raggiro. Le indagini condotte dai militari, hanno dato un volto all’autrice del fatto: si tratta di una donna di 49 anni, marchigiana, che dovrà rispodenre del reato di truffa.

COMACCHIO: durante un controllo aggredisce i Carabinieri – arrestato.

Questa notte, una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Comacchio, mentre procedeva al controllo di un 41enne cittadino marocchino, in evidente stato di alterazione, subiva un violento attacco dell’uomo. I militari procedevano all’arresto in flagranza e, in esito all’episodio, riportavano entrambi delle lievi lesioni. Questa mattina, dopo la convalida dell’arresto, il Giudice ne ha disposto la liberazione, in attesa della direttissima fissata per il prossimo 9 novembre.