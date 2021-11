FERRARA: spaccia in GAD, nigeriano arrestato

Ieri pomeriggio i Carabinieri della Compagnia di Ferrara hanno arrestato O.A., cittadino nigeriano di 27 anni senza fissa dimora in Italia, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

Erano circa le 16:00 quando i militari, nel corso di un mirato servizio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in area G.A.D., hanno notato l’extracomunitario che, con fare sospetto, sostava in un luogo notoriamente frequentato da assuntori di tali sostanze. All’atto del controllo, infatti, l’uomo è stato trovato in possesso di ben 14 dosi di eroina, del peso complessivo di 4,6 grammi, di 6 dosi di cocaina, del peso complessivo di 3 grammi, nonché della somma contante di euro 640,00, probabile provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato quindi dichiarato in arresto e condotto presso la caserma di via Appuntato Carmine della Sala dove è rimasto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria fino a questa mattina quando il Tribunale estense lo ha condannato alla pena di 1 anno 4 masi di reclusione, alla multa di 1.800,00 Euro ed al Divieto di dimora nel Comune di Ferrara.