PIEVE DI CENTO: Partono i lavori di ristrutturazione della Chiesa di San Rocco

La cittadinanza è invitata, venerdì 12 novembre, alle ore 20.30, all’incontro pubblico sull’avvio dei lavori alla Chiesa di San Rocco. L’evento si svolgerà all’interno dell’ex Chiesa Provvisoria. Durante la serata, organizzata in occasione dell’inizio dei lavori, sarà illustrato come si svolgeranno le operazioni di ristrutturazione. Saranno presenti: Luca Borsari, sindaco di Pieve di Cento Don Angelo Lai, parroco di Pieve di Cento Ing. Fabio Cristalli, responsabile del progetto per la Curia Ing. Denis Zanetti – Studio Mezzadri, progettista

Navigazione articoli