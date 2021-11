Possibili disservizi per sciopero del settore igiene-ambientale Lunedì 8 novembre 2021 – nel territorio comunale di Cento Clara avvisa l’utenza che, in relazione allo sciopero generale proclamato a livello nazionale dalle principali organizzazioni sindacali, nella giornata di lunedì 8 novembre potrebbero verificarsi disagi nei servizi di raccolta dei rifiuti (compresi Centri di Raccolta, Ecomobile ed Ecostop) e di pulizia delle strade. Per quanto riguarda la raccolta porta a porta, i cittadini sono comunque invitati a esporre i rifiuti secondo il normale calendario, avendo cura di riportarli all’interno delle proprie abitazioni qualora non venissero ritirati. Eventuali recuperi, se sarà possibile programmarli nei giorni successivi, verranno tempestivamente comunicati attraverso questo sito, la app Junker e gli altri canali di comunicazione aziendale. Non saranno recuperati, in ogni caso, eventuali sfalci e potature non ritirati: per questi rifiuti, se non raccolti lunedì 8, l’indicazione è fin da ora quella di riesporli al turno successivo previsto dal calendario.Saranno in tutti i casi garantiti i servizi e le prestazioni minime indispensabili previsti per legge. Per maggiori informazioni: https://www.clarambiente.it/…/lunedi-8-novembre…/

