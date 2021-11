CASTELLO D’ARGILE: ARRIVA IL CAMPER PER IL VACCINO

Domenica mattina arriva ad Argile il camper per il vaccino anti-covid. Possono farlo tutti, ma spero vivamente di vedere tanti giovani. Sulla fascia 12-30 anni, i dati dei vaccinati sono incoraggianti ma ancora bassi rispetto al resto della popolazione. Abbiamo fortemente voluto questo appuntamento, lo abbiamo voluto di domenica per favorire la più ampia partecipazione. In questo periodo, ho incontrato diversi genitori vaccinati che mi esprimevano perplessità sulla vaccinazione ai figli. A loro, con grandissimo rispetto, non essendo un medico, ho solo portato il mio esempio. Mio figlio più grande ha 14 anni ed è vaccinato con la doppia dose. Ritenendomi un genitore normalmente responsabile, oggi sono più tranquillo di ieri.

