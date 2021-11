Il Luogotenente Cariche Speciali Nicola Varesano, in servizio presso il Nucleo di Polizia

Economica della Guardia di Finanza di Ferrara, sabato 6 novembre a Firenze ha ricevuto il

diploma di benemerenza che l’Istituto “Scudi di San Martino”, concede ogni anno, insieme agli

scudi in argento e in bronzo, alle persone che si sono si sono prodigate in opere meritorie di

altruismo e di solidarietà umana.

La solenne cerimonia giunta alla XXXVIII^ edizione si è svolta nel capoluogo toscano, nel Salone

dei Cinquecento di Palazzo Vecchio alla presenza di numerose Autorità intervenute, e ha visto

riconoscere al Luogotenente C.S. della Guardia di Finanza di Ferrara, Nicola Varesano, il

prestigioso premio per il suo impegno sociale che da anni lo vede attivo, con la propria famiglia,

nell’affido di minori in difficoltà segnalati dai servizi sociali del Comune di Ferrara e nell’opera di

volontariato presso la Caritas Diocesana di Ferrara.

Sono quattro finora i minori accolti fin dal 2004 dalla famiglia dell’Ispettore. In questo lungo

percorso la famiglia Varesano ha incontrato un bimbo nigeriano di appena 17 mesi, che nel 2005,

gli è stato affidato dai servizi sociali. Al termine del lungo periodo di affido durato 6 anni, il

bambino si è ricongiunto con la madre andando a vivere a Bologna dove è continuata l’amorevole

opera di sostegno della famiglia Varesano. I sopraggiunti problemi economici del nuovo nucleo

familiare, hanno nuovamente incontrato la generosità di Nicola Varesano e della moglie che

hanno fatto fronte alle impreviste esigenze finanziarie di mamma e figlio. L’atto di solidarietà ha

permesso alla mamma del piccolo, colpita da improvviso provvedimento di sfratto esecutivo, di

rimanere in Italia e garantire al proprio figlio di continuare il suo percorso di studio e di inserimento

sociale nella Regione Emilia-Romagna, luogo dove è nato e cresciuto. Con l’impegno economico

la famiglia del finanziere è riuscita anche a far fronte alle spese vive per l’acquisto di

un’abitazione, consentendo così alla mamma del bimbo nigeriano di avere una propria casa.

Questo è un passo della lettera che il Lgt C.S. Nicola Varesano ha idealmente scritto al bimbo

affidatogli, oramai divenuto un ragazzo: “Ricorda sempre: donare l”amore” agli altri non deve

comportare mai alcun sacrificio. Ami perché sai amare, e non chiedere mai un controvalore di

ricompensa che ti possa appagare.”

L’Istituto Scudi di San Martino nasce a Firenze nel 1983, con precisi scopi sociali: incrementare

gli atti di solidarietà umana attraverso una premiazione indirizzata a tutti coloro che si sono distinti

per impegno, spirito di sacrificio e coraggio a favore dei più deboli, dei bisognosi e delle persone

in grave pericolo. Dal 1984, ogni anno, il sabato più prossimo all’11 novembre, giorno dedicato

a San Martino, si svolge, nel prestigioso Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze,

la cerimonia solenne nel corso della quale, alla presenza di numerose autorità Civili, Militari e

Religiose, sono assegnati gli scudi in argento, quelli in bronzo e gli attestati di benemerenza a

persone ed enti che si sono particolarmente distinti per atti di generosità e solidarietà.

